Liberté ! Tome 2 : Les trafiquants

Juillet 1776. Deane et Beaumarchais continuent leur trafic d'armes en soutien aux colonies américaines mais ils sont sous la surveillance d'espions anglais qui contrecarrent leurs plans. La première bataille à Manhattan est une déroute pour l'armée du général Washington, obligée de fuir. Toutefois, les anglais sont trop sûrs de leur victoire et nos héros ont plus d'un canon dans leur cale...