La fée noire

Versailles. Juillet 2000. Trois amies d'enfance, Capucine, Emma et Louise, se retrouvent dans un bar pour fêter les résultats de leur baccalauréat. Autour d'une bière, elles font un pacte : avoir un enfant avant leurs 30 ans. Comment peuvent-elles imaginer que ce pacte anodin, fait à 18 ans, va engendrer le meurtre de quatre personnes dont l'une d'entre elles... Douze ans plus tard, 19 juillet 2012, Capucine reçoit la visite d'Alexane Laroche, Commandant à la Brigade Criminelle de Paris. Son ami, Nathan, vient d'être retrouvé sauvagement assassiné et mutilé dans le parking de la place Vendôme. Une lettre P a été retrouvée gravée sur son annulaire gauche, son sexe a disparu. Cinq jours plus tard, Capucine reçoit un mystérieux message : " Nathan n'est plus. Tu as une seconde chance... P. "