Guide professionnel de la cosmétique éco-responsable

Cet ouvrage propose au formulateur, qu'il soit amateur éclairé ou professionnel, l'exposé des enjeux et des techniques de la cosmétique responsable. Il lui permet de mieux comprendre comment agissent sur la peau les différents actifs, de façon à adapter la formulation aux besoins visés. Il donne aussi tous les " tuyaux " qui sont en général jalousement gardés par les formulateurs professionnels... Les bases de chimie nécessaires à la formulation sont présentées de manière simple, concrète et pratique. Tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour réaliser intégralement des cosmétiques responsables de niveau professionnel est expliqué pas à pas, jusqu'au moindre détail. On y trouve enfin toutes les informations nécessaires pour trouver les bons fournisseurs et savoir travailler avec eux.