Initiez-vous à l'énergétique chinoise !

Un ouvrage ayant pour objectif de faire découvrir les grands principes de la médecine chinoise dont le savoir ancestral trouve son sens dans notre société occidentale par sa vision globale de l'individu. Elaborée par des femmes et des hommes qui ont observé les phénomènes de la nature pendant des millénaires et en ont tiré des conclusions, comme cette première constatation que tout est toujours en transformation. L'énergétique chinoise a ainsi fondé des pratiques pour accompagner le changement. Sont développés les notions de Qi et de de Yin/Yang, le rôle des saisons ainsi que des 5 éléments, des 5 organes, des 5 émotions... le corps énergétique et les méridiens, puis toutes les activités ciblées sur l'énergie : massages, qi gong, taiji, phytothérapie, diététique...