Nous grandirons ensemble

Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, Francesca et William ne sont encore que des enfants. Mais ils devinent déjà qu'ils sont faits l'un pour l'autre et se promettent de rester ensemble pour toujours. Pourtant un jour, alors qu'il a 18 ans, William disparaît sans aucune explication, brisant le coeur de Francesca. Vingt-cinq ans plus tard, les deux anciens amoureux se retrouvent par hasard dans un café de Londres, un peu comme si le destin essayait de leur donner une seconde chance. Toujours meurtrie, Francesca est réticente à laisser revenir dans sa vie l'homme qu'elle a eu tant de mal à oublier. William va devoir dire la vérité. Pourquoi est-il parti ? Et surtout est-il prêt à lui avouer ce secret qui l'a poussé à revenir et qui pourrait à nouveau tout détruire ? Le moment est venu de décider ce que tous deux attendent vraiment de la vie. Avant qu'il ne soit trop tard.