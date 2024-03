L'annee de la sauterelle

Pour un agent de la CIA envoyé sur le terrain, les frontières n'ont plus d'importance. L'objectif est de s'infiltrer, d'accomplir sa mission et de quitter la zone par tous les moyens. Mais dans certaines régions hostiles, aux confins du Pakistan, de l'Iran et de l'Afghanistan, la violence est la seule voie pour survivre. Et lorsque l'exfiltration d'une source cruciale conduit cet agent à croiser la route d'un terroriste qu'on disait mort, c'est la sécurité de tout l'Occident qui est menacée. Traductrice : Sophie Bastide-Foltz de l'anglais (Etats-Unis)