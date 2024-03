Les véhicules

Voiture, camion de pompier, vélo, voilier, paquebot, hélicoptère... Un imagier dès 18 mois pour partir à la découverte des véhicules. Une première encyclopédie pour éveiller et répondre à la curiosité des plus petits A travers quatre chapitres (la ville ; les camions ; dans les mers ; dans les airs), l'enfant part à la découverte des véhicules et se familiarise de manière ludique à leur fonctionnement et leur utilité. Un moment de lecture plaisir et ludique Grâce à ses textes simples, courts et rythmés, cette imagerie se lit très facilement à haute voix. Chaque partie contient des informations documentaires, une grande scène regroupant les notions vues précédemment et des jeux. Ainsi, l'enfant apprend tout en s'amusant. Une approche affective et ludique pour accompagner les tout-petits dans leur éveil au monde.