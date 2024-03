L'espion du Débarquement

Le Débarquement. L'opération militaire la plus importante de tous les temps. Cible : la Normandie. Pourtant, un rien peut faire échouer ce gigantesque déploiement d'hommes et de matériel. Ce rien se trouve peut-être dans les grilles de mots croisés du Daily Telegraph. Le lieutenant Alan Lester y découvre des noms de codes ultra secrets. Simple coïncidence ? Il n'y croit pas... Aidé par la London Controlling Section - cellule militaire placée sous le commandement direct de Winston Churchill - Alan remonte une piste en apparence banale. Pourtant, derrière elle se cache un redoutable maître-espion allemand prêt à tout pour ruiner le Jour-J, y compris kidnapper l'enfant d'un haut responsable britannique pour le faire parler. Il faut le stopper. L'empêcher de transmettre ces informations à Berlin. Mais d'abord il faut l'identifier. Qui est-il ? Où est-il ? Débute une chasse à l'homme sans merci impliquant Scotland Yard et le MI-6. Une redoutable partie d'échecs au cours de laquelle l'ennemi a toujours plusieurs coups d'avance. Le temps est compté, le Débarquement est en péril... Inspirée de faits réels, cette enquête débute au coeur de Londres pour se prolonger dans des recoins oubliés de l'Angleterre, dans le Pays de Galles et jusqu'aux portes de l'Irlande, pays neutre. Patrick Query est le pseudonyme de Philippe Durant, auteur à succès de biographie Cinéma chez Nouveau Monde et ailleurs.