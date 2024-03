Autobiographie d'une forêt de montagne

Promenons-nous dans les bois... l'esprit et les sens en éveil ! C'est presque l'aube, Daniele Zovi finit de boucler son sac à dos, lace ses chaussures et quitte sa maison pour s'enfoncer dans les bois. Devant lui, une marche de trente kilomètres à travers le plateau d'Asiago : après être passé devant la pierre tombale de deux partisans à quelques kilomètres de la maison, il monte vers le mont Portule pour un voyage sentimental, entre souvenirs personnels et redécouvertes. Pas à pas, sur ces chemins, nous apprenons à observer et à interpréter les signes de la nature, de la symbiose qui donne vie aux lichens jusqu'au développement des champignons dans une souche. Nous nous émerveillons des empreintes laissées par un chevreuil près d'une source ou regardons un insecte glisser sur une flaque. Nous commençons à éprouver ce temps ralenti, ces changements imperceptibles dans l'air. Et nous sommes émus par les traces que des siècles d'Histoire ont laissées sur le plateau, un lieu où - note Rigoni Stern - " il n'y a pas de châteaux de nobles, pas de villas de seigneurs, pas de cathédrales d'évêques, pour la simple raison que la terre appartient à chacun et que ses fruits appartiennent à tous comme dans les temps anciens. " Après Autobiographie de la neige (Glénat, janvier 2023), Daniele Zovi, qui est autant un expert de la nature qu'un conteur et un poète, révèle cette fois l'imbrication constante du climat, du paysage, des animaux et des plantes, qui constituent la vie secrète de la forêt.