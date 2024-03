Escale au Portugal

En partance pour le Portugal, Maia trouve son fiancé avec une autre. Les vacances d'été semblent compromises... Ce n'est pas l'avis de sa meilleure amie qui l'accueille dans sa maison familiale. Loin du monde d'où elle vient, Maia tombe sous le charme bucolique d'Aldeia Nova. Ce hameau propice à la rétrospection va alléger sa peine. Il faut dire que ces derniers temps, la vie ne l'a pas épargnée. Peu à peu, entourée d'Ana, Roméo et leurs amis, la jolie Française va reprendre confiance en elle. Au gré des fêtes populaires, des visites culturelles et de rencontres inattendues, Maia découvre un pays accueillant, possédant le sens du partage. En réalité, ce séjour sera bien plus qu'une parenthèse estivale. Certains parleront de hasard chanceux, d'autres de coup de pouce du destin... Une lecture pleine de rebondissements avec un soupçon de magie !