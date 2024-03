Le Jardin quantique

Belisarius Arjona, le magicien quantique, a échafaudé la plus audacieuse escroquerie de tous les temps. Il est riche, son grand amour partage de nouveau sa vie et, surtout, il a mis la main sur la meilleure technologie jamais mise au point. Seule ombre au tableau : la menace de la destruction totale de ses pairs, les Homo quantus, et du monde dans lequel ils vivent. Pour les sauver, Belisarius va devoir conclure un marché avec les puissances qu'il vient tout juste d'arnaquer, découvrir l'origine des trous de ver que l'humanité utilise sans en comprendre le substrat technologique et échapper à l'implacable Epouvantail lancé à ses trousses.