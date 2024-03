Derrière l'épaule

"Je n'ai jamais voulu écrire l'histoire de ma vie. D'abord parce qu'elle concerne, heureusement, beaucoup de gens vivants, et ensuite parce que ma mémoire est devenue complètement défaillante : il me manque cinq ans par-ci, cinq ans par-là, qui feraient croire à des secrets ou des cachotteries également inexistants. A y penser, les seuls jalons de ma chronologie seraient les dates de mes romans, les seules bornes vérifiables, ponctuelles, et enfin presque sensibles de ma vie". La meilleure façon d'entrer dans son oeuvre ou de retrouver une voix amie. Librairie Le Presse-Papier (Argenteuil), Page des libraires. Pas de fond de tiroir, ici. Pas d'hagiographie douceâtre. Que du beau shoot à avaler cul sec comme les fioles de Johnny Walker qu'elle conseille aux enterrements. La Tribune de Genève. L'autobiographie de Françoise Sagan ressemble à ses romans, avec ce plaisir supplémentaire qu'apporte sa sincérité sans faille appliquée à elle-même. Le Monde des livres. Préface inédite d'Anne Berest Biblio