L'histoire des relations internationales. Genèses, concepts, perspectives

Comment les relations internationales sont-elles devenues une discipline académique et quelles orientations ont-elles pris au fil du temps ? Quels sont les outils aujourd'hui disponibles pour comprendre les événements politiques et diplomatiques, du XIXe siècle à nos jours ? Cet ouvrage innovant établit l'idée que l'histoire des relations internationales ne doit pas être exclusivement centrée sur l'Etat, comme c'est encore souvent le cas. Pour en saisir toute la complexité, il est nécessaire d'adopter une lecture décentrée et désoccidentalisée, de mettre l'accent sur les acteurs de terrain (soldats, juristes, scientifiques, migrants...) et sur les " lieux " des relations internationales (institutions, infrastructures et espaces physiques et immatériels). En donnant à voir la diversification actuelle des approches de la scène internationale (histoire internationale, histoire transnationale, global history, etc.) et en proposant des clés méthodologiques originales (grands concepts de la discipline, objets classiques, renouvelés et nouveaux de la recherche), cet ouvrage permettra aux étudiants, chercheurs et acteurs de réfléchir à l'écriture de l'histoire des relations internationales dans une perspective globalisée.