Intelligence artificielle, génération générative, ChatGPT, Midjourney... S'approprier les nouvelles IA qui révolutionnent le monde professionnel

En quelques mois, les Intelligences Artificielles génératives, au premier rang desquelles ChatGPT et Midjourney, ont conquis des millions d'utilisateurs par leur facilité de prise en main et les créations époustouflantes qu'elles produisent. Mais au-delà du côté gadget sympathique, le développement de cette nouvelle génération d'IA est en passe de bouleverser notre rapport au travail et à la connaissance. Il y a un an à peine, ces IA pouvaient répondre à des mails et dessiner un Pikachu façon Van Gogh ; c'était déjà du jamais vu. Aujourd'hui, elles peuvent concevoir des macros Excel, monter des campagnes de marketing digital, coder des logiciels, créer des sites web et montrer en haute résolution des scènes n'ayant jamais eu lieu, par exemple Barack Obama et Angela Merkel dégustant une glace au bord de l'océan. Les possibilités sont ahurissantes, mais l'impact sur nos métiers et notre façon de les exercer l'est tout autant, sans parler des incidences en matière d'éducation ou des risques dans le domaine de l'information. Philippe Nadeau et Kathleen Jobin ont perçu très tôt le potentiel de ces intelligences artificielles génératives. Dans cet ouvrage, ils expliquent leur fonctionnement, les principaux modèles sur lesquels elles reposent et la façon de les utiliser. Puis ils montrent comment la plupart des secteurs d'activité peuvent s'approprier ces nouvelles IA pour en faire de véritables alliées qui stimuleront créativité, productivité et compétitivité, pour les entreprises comme pour les indépendants. Ils détaillent enfin les questions éthiques et juridiques qui se sont fait jour avec le développement fulgurant de ces technologies.