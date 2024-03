Ma routine anti-inflammatoire

Vous souffrez de troubles inflammatoires et vous avez besoin d'un guide pour bien choisir vos aliments et composer des menus gourmands et adaptés ? Vous souhaitez reprendre votre santé en main ? Découvrez 45 recettes saines et gourmandes spécialement conçues pour soulager les troubles inflammatoires, qui vous aideront à faire le plein de bonnes vitamines et à reprendre le contrôle sur votre corps. Sofiane, coach en nutrition spécialisé dans la nutrition anti-inflammatoire, vous délivre de nombreux conseils pratiques qu'il a lui-même mis en application pour stabiliser sa sclérose en plaque. Grâce à une approche pratique et imagée, vous saurez tout sur les troubles inflammatoires, leurs causes et ainsi les moyens de les limiter grâce à une alimentation adaptée ! Sofiane vous guide également à travers une approche holistique pour ancrer cette pratique dans votre quotidien et en faire votre nouvelle routine bien-être. Suivez une nouvelle routine cuisine anti-inflammatoire et redécouvrez le plaisir de manger !