Ma première bibliothèque Larousse de la nature

Un coffret contenant 9 petits livres tout-cartons à feuilleter et à manipuler pour découvrir et apprendre les 100 premiers mots de la nature tout en s'amusant ! Une fabrication soignée : des livres avec une reliure souple, facile à manipuler, empiler, ranger... Tout pour développer la motricité fine. 9 livres avec les mots du vocabulaire de la nature : à la maison, le jardin, la banquise, la campagne, la forêt, la jungle, la mer, la montagne et la savane.