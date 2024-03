UIn grand week-end Châteaux de la Loire. Avec Plan détachable

Un guide pour découvrir le meilleur des châteaux de la Loire avec un découpage en 6 mini-régions autour d'un château emblématique, où se mêlent patrimoine, étapes gourmandes, shopping, randonnées et activités de plein air. - Blois, Chambord et Cheverny. Trois châteaux vedettes de la région. - Amboise et Chaumont-sur-Loire. Quelques centaines de mètres séparent le château d'Amboise et le château du Clos-Lucé, la demeure de Léonard de Vinci. - Chenonceau et sur les bords du Cher. Sans doute, la grâce et l'élégance de Chenonceau sont la marque des femmes qui se sont succédé dans cette célébrissime demeure jetée sur le Cher. Pour ne rien gâcher, le zoo de Beauval est tout proche. - Tours et Villandry. Pas de château à Tours, mais une cathédrale finement ciselée. A Villandry, vous serez subjugués par des jardins exceptionnels. - Azay-le-Rideau et sur les bords de l'Indre. Posé sur son miroir d'eau, Azay-le-Rideau possède un charme inégalable. - Chinon et Fontevraud. Chinon, sa forteresse, sa vieille ville, son vignoble. Et à deux pas, l'abbaye de Fontevraud, l'un des plus grands ensembles monastiques d'Europe. - Et bien sûr nos adresses préférées, nos expériences uniques et des activités pour tous : - Les meilleures tables du Val de Loire. - Les plus belles balades sur l'eau. - Les guinguettes et les plus belles terrasses. - Des visites de vignobles. - Le top des sites troglodytiques. - 2 nouvelles balades à Amboise et à Chédigny. - Une nouvelle double-page sur le zoo de Beauval. - Une double-page spéciale pour découvrir les plus beaux parcours de la Loire à Vélo. - Des pages Focus pour mieux comprendre la région (Léonard de Vinci, la vie à la Cour pendant la Renaissance, les spécialités culinaires...) - Des plans des régions et des grandes villes avec toutes les adresses localisées.