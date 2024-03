Sauver l'univers. 5 minutes et tu éteins

5 minutes de lecture en solo avant de s'endormir avec les super-héros Marvel ! La nouvelle offre de lecture Disney pour les 7-10 ans qui ne sont pas encore prêts pour un roman avec beaucoup de pages et de mots. Un recueil d'aventures pour les premières lectures autonomes des enfants, avec un vocabulaire adapté aux nouveaux lecteurs. 10 histoires aux textes concis, pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Pour donner le goût de la lecture autonome aux garçons et filles avec un livre attractif et dynamique : moins de narration et plus de discours direct, et une mise en pages très graphique et colorée. Le livre parfait pour découvrir le plaisir de lire seul.