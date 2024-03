Roquinou, The little Shark

Roquinou le petit requin avait beaucoup de mal à se faire des amis car tout le monde le craignait et le pensait effrayant. Toutefois un jour, grâce à sa force et son courage il conquit le coeur des autres poissons et devint l'ami tant espéré et attendu de tous... Cette petite histoire courte pour enfant, est la création d'un jeune auteur âgé de 7 ans. Son récit est parfaitement adapté pour un jeune public, car il est le reflet de ce qu'un enfant est capable d'imaginer dans sa tête. Ce livre sollicite des émotions que les enfants peuvent connaitre dès leur premier âge en collectivité et leur montre que grâce à la générosité et la bravoure ils peuvent affronter certaines étapes pour vivre paisiblement.