Le petit guide des sciences

C'est le Big Bang ! Découvre le soleil, les planètes, l'Etoile du Berger... Peu à peu la vie apparaît sur terre. Découvre pourquoi les premiers animaux sont-ils tout mous ? Et comment sont-ils devenus d'énormes dinosaures ? Deviens chercheurs de fossiles ! Observe au microscope la plus petite partie de ton corps. Entre aux pays fabuleux des inventions. Qui a inventé le télégraphe, le téléphone, la dynamo... A ton tour, explore l'Antarctique ! Et apprends plein de trucs savants.