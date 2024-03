Gentlemen's Jewels Tome 3 : Ruby

Voilà six ans qu'Emilia a tout quitté. East Harlem, les siens, mais surtout Angel Reyes, son ancien grand amour qui croupit derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis. Six ans qu'elle a frappé à la porte de Lowell O'Brien, le propriétaire du Gentlemen's Jewels. Depuis, elle s'efforce de vivre et d'oublier son passé aux côtés de Marylin, sa voisine, et de ses amies les joyaux. Mais tout juste libéré de prison, Angel débarque à Pittsburgh avec la ferme intention de se venger de celle qui l'a abandonné sans même un au revoir. Seulement l'attirance est encore là, et aucun d'eux n'avait envisagé que le désir serait toujours aussi explosif. Ni que se détester trop fort pouvait être synonyme de s'aimer si fort.