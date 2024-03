Où en êtes-vous aux échecs ? Un diagnostic bienveillant et motivant pour tous ceux qui veulent secrètement se tester ou reprendre le jeu après des années d'abandon

Qu'il y ait longtemps que l'on n'ait plus touché un échiquier ou que l'on joue seulement entre amis et qu'on se demande comment on s'en sortirait si l'on devait s'inscrire à un tournoi, il peut être bon de faire le point. C'est ce à quoi vous invite Jérôme Maufras dans ce livre pertinent, motivant et plein d'humour ! En 64 problèmes aux solutions détaillées, vous saurez où vous en êtes... et vous aurez probablement beaucoup appris !