Sex Detectives Tome 2 : Mariage et autres mésaventures

On peut être sex detectives et avoir des parents. On peut se marier parce que c'est encore le plus simple. On peut être soumis et dominer sa soumission. On peut se consacrer aux plaisirs des autres et y affiner les siens. Dougheurl et Duboï enquêtent de nouveau sur diverses énigmes sexuelles de diverses origines dont, à leur surprise réjouie, ils tirent bénéfice de la résolution.