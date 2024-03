Marie Talabot

Née en 1822, Marie-Anne Savy, partie de rien, devient l'une des femmes les plus riches et les plus connues de la France du Second Empire. Elle connaît l'orphelinat, puis l'usine. En 1837, elle quitte l'Aveyron pour le Midi. D'abord engagée à son service, elle épouse Paulin Talabot, ingénieur visionnaire à l'origine de l'arrivée du chemin de fer en France. A Paris, elle fait de leur salon de la rue de Rivoli un lieu de rencontres où se croiseront de grands noms tels qu'Eiffel, Stephenson, Delacroix, Henner, Laurens ou Gavarni...