Côte d'Emeraude. Les chemins du Mont-Saint-Michel

30 jours d'itinérance sur les GR® des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine dont le GR® 34 permettant de parcourir la côte d'Emeraude de Saint-Brieuc au Mont-Saint-Michel. Sur le parcours, ce sont des paysages changeant qui attendent le randonneur : alternance entre côtes rocheuses et baies sablonneuses, grandes marées à observer en particulier à Saint-Malo et à Dinard.