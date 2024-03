Cytologie des hémopathies malignes. Anomalies sanguines et médullaires

Les hémopathies malignes forment un groupe très hétérogène de maladies dont le diagnostic conditionne directement le pronostic et la prise en charge spécifique du patient. La 2e édition de Cytologie des hémopathies malignes est une aide précieuse au diagnostic, regroupant de nombreux avantages : - un accès synthétique, rapide et complet aux critères diagnostiques des deux classifications officielles de l'Organisation mondiale de santé 2023 et de l'International Consensus Classification 2022 ; - une illustration riche et de qualité, issue du programme de formation continue e-HEMATimage, avec plus de 350 photographies de frottis sanguins et médullaires ; - des informations précises pour appréhender les examens complémentaires, telles que la cytométrie en flux, la cytogénétique et la biologie moléculaire. Bien que souvent réservée à des laboratoires spécialisés, la maîtrise de ces examens est capitale pour permettre une prestation de conseil de qualité et une prescription adaptée ; - un format de poche, spécifiquement conçu pour la pratique quotidienne, comprenant 69 fiches techniques qui réunissent les critères diagnostiques des principales hémopathies malignes. Ce livre constitue ainsi un document de référence pour tous les biologistes médicaux, internes et techniciens de laboratoire, mais aussi une aide indispensable pour l'ensemble des praticiens confrontés à ces maladies.