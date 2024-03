La fabrique des musiques du monde. Musiques, territoires, pluralité

Cet ouvrage est une plongée dans la fabrique des musiques du monde en France. A travers de nombreux exemples, il retrace les débats et controverses historiques autour du terme de " musiques du monde ", et s'interroge sur la manière dont celles-ci ont pu jouer en faveur d'une ouverture politique du territoire ou au contraire, être prises dans des vagues de replis identitaires. On y découvre comment cette catégorie esthétique, au carrefour des thématiques de la globalisation, de la circulation des biens culturels, de la diversité culturelle et de la patrimonialisation, est devenue un outil pour les politiques culturelles, vecteur du " vivre ensemble " et de l'ouverture aux communautés issues de l'immigration. Soulignant la façon dont les musiques du monde sont un moteur pour l'engagement des artistes ou des passionnés de musique en faveur d'une pluralité des musiques, l'autrice raconte enfin de manière concrète et illustrée la manière dont les acteurs de cet écosystème, constitué de festivals, d'acteurs politiques, de dispositifs d'accompagnements, de journalistes et d'artistes, fabriquent ensemble, quotidiennement, les musiques du monde en France.