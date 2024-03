Fullmetal Alchemist Perfect Tome 18

Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et de tragédie, Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute mangathèque ! Le "?jour promis?" est enfin arrivé. Après la réunion des cinq sacrifices, le destin du monde est sur le point de basculer. Devant faire face au plus terrible des adversaires, les frères Elric et leurs camarades jettent leurs dernières forces dans la bataille pour contrecarrer les plans du père des homonculi?! Après avoir partagé leurs joies et leurs peines, leurs crimes et leurs châtiments, leurs espoirs et leurs craintes, découvrez la conclusion des aventures d'Edward et Alphonse Elric dans ce dernier tome de Fullmetal Alchemist?!