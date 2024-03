Engager pour transformer. Managers et DRH, coproducteurs d'une nouvelle fonction humaine

Tout est changement autour de nous, le monde du travail est hyperconnecté, le marché des talents inverse les rapports de pouvoir, et pourtant le développement humain se cherche un nouveau souffle. Engager pour transformer invite à dépasser les paradoxes actuels et propose des clés pour repenser une fonction humaine mieux partagée entre managers et DRH, transformante pour les organisations et les personnes, et créatrice d'engagement pour tous. Face aux défis technologiques, sociétaux et intergénérationnels, les paradoxes des transformations à mener sont nombreux : chacun veut être "soi" au travail et en même temps s'en protéger, les managers peinent à trouver la ligne de crête entre bienveillance et exigence, les organisations sont challengées pour produire de la diversité tout en alignant un collectif autour d'une vision, et les professionnels RH doivent dépasser la posture de business partner pour être le "gardien du temple" du développement humain. Après une revue en profondeur des éléments stratégiques des transformations individuelles, managériales et organisationnelles mais aussi ceux de la fonction RH elle-même, l'auteur propose un modèle innovant pour e fonction humaine plus transformante que transactionnelle et mieux partagée entre des experts RH influents et des leaders créateurs d'engagement. Cette nouvelle approche induit une remise en cause des missions et des postures managériales et RH. La force du propos est une vision systémique à l'appui de nouveaux modèles opérationnels sur le management, le développement des organisations et une fonction RH qui "ne s'appartient us" et doit se réinventer. Le lecteur est invité à de nombreux autodiagnostics, avec au centre du jeu engagement individuel et collectif, carburant de toutes ces transformations. Capitalisant sur sa riche expérience de DRH et sur les programmes de formation continue qu'il conduit à l'IESEG School of Management, l'auteur partage sa connaissance du terrain et ses fortes convictions acquises dans un parcours en France et à l'international. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels RH, aux experts de la transformation, aux managers opérationnels, mais aussi aux dirigeants et à tous ceux qui souhaitent réenchanter la place de l'humain dans l'entreprise.