France Algérie. De tragédies en espérance

Pour le soixantenaire de l'indépendance algérienne, l'historien Emmanuel Alcaraz, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Afrique du Nord, a réalisé une série de grands entretiens avec des chercheurs en sciences sociales pour la presse grand public. Les éditions Golias publient l'ensemble de ce travail avec de nombreux inédits. Le présent volume réunit également des articles de presse de l'auteur et fait le bilan de son travail de recherche dans un fructueux dialogue entre recherche scientifique de haut niveau et vulgarisation scientifique. L'auteur revient sur l'affaire Le Pen et la torture pendant la guerre d'Algérie, mais aussi sur l'affaire Boudarel pendant la guerre d'Indochine. Il s'interroge sur la nature d'une publication comme Valeurs Actuelles. Il n'oublie pas non plus de traiter des usages politiques du passé du régime algérien. Pratiquant des allers retours entre engagement et distanciation, entre ses travaux et sa propre autobiographie, Emmanuel Alcaraz sort de son domaine de spécialité, l'histoire contemporaine de l'Afrique du Nord pour s'intéresser à l'histoire politique de notre pays en posant les jalons de sa réflexion sur la montée de l'extrême-droite en France qui s'est construite dans un esprit de revanche contre les immigrés par rapport à la blessure narcissique de la perte de l'Empire colonial. S'intéressant aussi à l'histoire du temps très proche, Emmanuel Alcaraz pointe la responsabilité des élites françaises dans cette progression de l'extrême-droite, à commencer par celle du président Macron, dans cette situation inédite qui risque de voir l'extrême-droite remporter les prochaines élections présidentielles.