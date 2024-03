Quand Leila entame sa dernière année d'école primaire, elle ne s'attend pas à de tels bouleversements... Son corps change ; elle devient "femme". Elle ne se pose pas de questions, mais le monde lui en pose. Comment désormais trouver sa place au sein de sa classe et à la maison ? A travers elle, ce sont les adultes, dont sa maitresse aussi étrange qu'inquiétante, qui viennent rendre compte des stéréotypes d'une société encore trop policée. Le sang des louves porte un regard attendri et plein d'humour sur l'identité et la transmission. Pièce pour 1 ou 2 comédien(s).