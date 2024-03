Extension du domaine de la santé. Psychologue : chronique d’une déculturation

Rabattre la formation des psychologues sur le modèle de l'école de médecine et de la monoculture scientifique tels sont le but et le sens d'une offensive de l'institution médicale contre leur double culture scientifique et lettres sciences humaines. Or la séparation sciences/lettres est de la mauvaise abstraction, la double culture entrant dans la synthèse propre à aborder la complexité du sujet humain. La voie empruntée par l'institution médicale est d'isoler le "clinicien" du reste de la profession pour se l'approprier quand la santé, sortant des limites de la maladie pour le "bien-être" (OMS), ouvre à l'activité médicale un champ illimité voire indéfini qui appelle à s'interroger quant à ses bords et sa lisière. C'est à l'aune de ces questions que seront mis en cause le Rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS, 2019) sur la prise en charge coordonnée des troubles psychiques, le dispositif MonPsy, l'Expert spécifique et les dérives qu'ils induisent. Seront dès lors écartées toutes exigences de l'institution médicale qui excèdent les nécessités relatives aux soins psychiques et qui assignent à leur propre définition la profession de psychologue, telle son intégration au Code de la santé publique.