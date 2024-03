Star Wars - La Haute République Tome 5 : Path of Vengeance

Second roman jeune adulte qui conclut la 2e phase de la Haute République, le grand projet cross-media Star Wars ! Retrouvez tous les personnages principaux de La Voie de la duperie ! Les cousines Marda et Yana Ro font toutes deux parties de la Voie de la main ouverte, mais elles ne sauraient être plus différentes. La Voie, dirigée par une femme charismatique, la Mère, considère que la Force ne doit être utilisée par personne, et surtout pas par les Jedi. Marda a adopté cette manière de voir, mais Yana reste sceptique. Tandis que la première se joint à une périlleuse expédition sur la Planète X en quête d'autres créatures mystérieuses à utiliser contre les Jedi, la seconde se retrouve à former une alliance inattendue avec le père de son amante décédée, le Héraut, dans le but de soutirer le contrôle de la Voie à la Mère. Les deux jeunes femmes vont se retrouver à la croisée des chemins. Leurs choix seront déterminants pour leur propre destin, mais aussi pour celui de la galaxie.