Grand roman d'amour et d'aventure, Mes soeurs, n'aimez pas les marins rend un hommage bouleversant à ces femmes à qui la mer a tout pris et qui ne renoncent jamais. Lauréat du Prix Albatros 2023 Lauréat du Prix Livre & Mer Henri Queffélec 2023 1942, sur les côtes de Bretagne. Quatre vies entre petits matins calmes et furie des tempêtes. Celles de Perrine et de son fils Jean, qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, décide d'embarquer sur un bateau de pêche à seize ans, contre l'avis de sa mère. Puis c'est la rencontre entre Jean et Paulette, le coup de foudre, la naissance de Pierre. Quand le bonheur semble installé, c'est la mer qui revient pour l'arracher avec violence. Alors un jour, la jeune Paulette décide de briser les chaînes du destin : Pierre, son petit garçon, ne sera jamais marin. Elle l'emmène à l'abri, comme font les louves, aussi loin du rivage que possible. Mais il faut croire que la mer, encore et toujours, a des ruses auxquelles nul ne peut échapper...