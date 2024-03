Au fil des saisons

6 tableaux sonores avec des bruits d'animaux et de nature pour se plonger dans l'atmosphère de chaque saison : 1. Au printemps des petits agneaux naissent... 2. Et les hirondelles volent bas quand l'orage approche. 3. L'été, on entend très bien les cigales chanter ! 4. L'automne, les oies se préparent à faire un long voyage... 5. Et les hérissons se promènent sous la pluie. 6. L'hiver, le renard blanc cherche à manger sous la neige.