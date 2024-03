Le fédéralisme sans l'Etat fédéral. La question de l'unité de l'Espagne et du Royaume-Uni

Désobéissances régionales et démocraties multinationales, référendums d'autodétermination et accords bilatéraux, mesures coercitives et respect des droits fondamentaux, règlements des conflits et gouvernement des juges... L'ouvrage éclaire toutes les questions soulevées par cette brûlante actualité. Il saisit l'occasion d'observer ces moments décisifs de l'histoire espagnole et britannique pour proposer une réflexion sur la nature profonde de ces deux royaumes. Il démontre ainsi que l'idée de fédéralisme constitue un instrument efficace, pérenne bien que fragile, pour préserver l'unité des nations espagnole et britannique, sans pour autant les transformer en d'authentiques Etats fédéraux.