Emilio y María. La mémoire assassinée

Ce récit est un cheminement mémoriel intime né d'un appel venu d'Andalousie qui enjoint l'auteur à une espèce de devoir. De projet, il devient une impérieuse nécessité dont l'issue est bien incertaine, voire illusoire. Malgré les doutes, les incertitudes et les déceptions parfois cruelles, l'auteur poursuit la traque d'infimes traces d'une mémoire assassinée, traumatique et muette. Celle de sa famille andalouse. Si cet ouvrage est sans doute un onguent sur une blessure jusqu'alors insoupçonnée et un voyage en catharsis, il est avant tout l'expression d'un profond désir de justice et un acte d'amour.