Une nuit en Flandre

1943-1944. La Belgique est occupée par l'Allemagne nazie. La victoire alliée se dessine. L'industriel Charles Anzenave a jusqu'alors collaboré sans trop de conviction avec l'occupant. Il se demande comment il va s'en sortir à l'arrivée des Alliés. Les collabos le surveillent et son manque de zèle le met en danger, lui et sa famille. Il cache son épouse et sa fille dans une maison isolée en Flandre... Là, une nuit scellera le destin de trois générations de la famille Anzenave. Une Nuit en Frandre a été récompensé du Prix de la Société Genevoise des Ecrivains 2022.