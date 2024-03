Après quelques désillusions, Rose, éditorialiste trentenaire suivie par une grande communauté de lecteurs, démissionne d'un quotidien français pour s'envoler à Bagan, en Asie du Sud-Est. Elle glisse dans ses bagages un pacte avec elle-même : vivre pleinement son CVI (Contrat de Vie Indéterminé), dont la maxime est " Ne jamais refuser une proposition ". A Bagan, elle rencontre l'intrigante Maria, une femme de cinquante ans dont l'existence cache un don et un terrible secret. Tout en échangeant des messages avec Félicie, sa meilleure amie qui vit à Bruxelles et se passionne pour IMA, une attachante intelligence artificielle, Rose découvre peu à peu une nouvelle façon de penser et retrouve le chemin de ses rêves... Jusqu'où ce voyage la mènera-t-elle ? Racines d'Elles est une passionnante fresque de destins croisés, dont les histoires de trois femmes entrent progressivement en collision, afin d'offrir une envoûtante aventure intérieure et extérieure !