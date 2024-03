Nicaragua, mission humanitaire. 1983 – 1985

Viviane a 30 ans et l'envie d'aider. L'aventure, ce sera au Nicaragua selon Médecins Sans Frontières. Pleine de doutes, elle part dans ce pays d'Amérique latine en proie à la guerre civile : va-t-elle surmonter sa phobie de l'avion ? Comment ce pays va-t-il réagir à son arrivée à elle et son fils Julian, petit blondinet âgé de 3 ans ? Quel accueil l'hôpital va-t-il faire pour ses soins de kinésithérapie peu connus dans ce système de santé ? Dans ce journal autobiographique, Viviane nous livre son expérience bouleversante au contact des Nicaraguayens de 1983 à 1985. Toujours positive et bienveillante, elle nous raconte ses rencontres amicales, professionnelles riches et émouvantes, sa vie au contact des blessés de guerre, des civils, de ses collègues hospitaliers, l'intégration de son fils Julian dans ce pays si différent de sa Belgique natale, mais si attachant. Claire Kohlman.