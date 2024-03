Éclats de pourpre et autres histoires pas ordinaires

Issue du réel ou totalement imaginaire, une histoire commence souvent par une petite graine qu'on plante. Là, c'est un couple en errance, un autre en retard, ici, un jeune homme en avance, là-bas, une infirmière en pétard, mais il faut bien avouer qu'à ce stade, sans les circonstances, les graines sont encore loin de germer. Alors, on les développe, on en précise Le contexte, on leur greffe une quête, et soudain, c'est un fils qui fait naître son père, un jeu de miroirs où Les couples se déforment, une gloire vertigineuse dont la chute est sans fin, une empoignade amoureuse entre deux pantins, ou même une vengeance aseptisée dont on a pris grand soin. Le traitement d'une histoire est à chaque fois le même et chacune, à son tour, prend vite l'allure d'un de ces grands arbres que sont les romans, sauf qu'il ne faut pas s'y tromper, quand on écrit des nouvelles, le chemin est différent. On n'engraisse pas, on taille, car ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas un arbre, c'est un bonzaï.