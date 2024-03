Pedro Marmilloud. Des mines de Bolivie au Grand Genève

Fidèle à son désir de partager la vie des plus pauvres, Pierre Marmilloud part en Bolivie en 1983 en tant que prêtre fidei donum. Son engagement l'emmène dans les galeries étroites et sombres des mines de Potosi, "là où Dieu n'entre même pas", et endosse la fonction de peon, exploité des exploités. Appelé désormais Pedro, avec son extraordinaire humilité, il acquiert la reconnaissance des mineurs et plus largement celle des Boliviens. Revenu en France en 2001 dans la riche région du Grand Genève, il s'implique corps et âme avec les populations les plus fragiles, migrants, roms, SDF... tout en valorisant la dimension transfrontalière de cette région. Son engagement total d'une vie entière au service des autres, le choix de vivre dans la pauvreté, quel que soit le contexte, le renoncement à lui-même, témoignent d'un amour qui nous dépasse.