L'architecture sous toutes ses formes

As-tu déjà observé avec attention les bâtiments qui se trouvaient autour de toi ? Ils valent la peine de s'y intéresser. Certains existent depuis des siècles, d'autres sont plus récents. Ils sont tous différents et possèdent des éléments caractéristiques, qui permettent aux experts de l'architecture de déterminer l'âge d'un édifice et son style spécifique. Les observer, c'est porter un regard sur l'histoire. Si tu souhaite apprendre à reconnaître les différentes architectures des constructions qui nous entourent, ce livre est fait pour toi. Il présente et décrit les plus importants édifices historiques du monde entier, et explique l'évolution et la signification des principaux styles architecturaux.