Mon petit-frère et moi. L'histoire d'une famille qui vit le handicap au quotidien

En passant une journée avec un petit garçon et son petit frère handicapé, vos enfants découvriront que Dieu nous aime tous autant, quels que soient nos besoins et nos capacités, car nous sommes tous créés à son image. Ce livre vous permettra de parler en famille de l'empathie et de la compassion, surtout vis-à-vis des enfants qui ont des besoins particuliers.