La sorcière de Ségou Koro. Une enquête de l’inspecteur Sanogo

Une pirogue surchargée chavire sur le fleuve Niger, à la hauteur de Sébougou. L'enquête s'annonce des plus banales pour l'inspecteur principal Sanogo, dit le Tassé, et ses deux adjoints. Il suffit juste d'attendre que les corps des noyés refassent surface... Mais les choses se compliquent avec celui de cette jeune femme inconnue que l'on aurait mise en terre comme les autres si Yaya et Vieux, les inspecteurs adjoints, n'avaient pas flairé de très vilaines choses. Entre rancoeurs anciennes et jalousie mortelle, les policiers vont être bientôt confrontés à la sorcellerie dans sa pratique la plus sanguinaire.