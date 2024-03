As-tu trouvé les oeufs de Pâques ? Livre sonore à toucher

Bienvenue à la ferme ! Les tout-petits vont faire la connaissance de Pâquerette et de ses amis. Au fil des pages, ils vont découvrir la vache, le coq, la brebis, la truie et ses porcelets, et le cheval. Sur chaque page, une matière à toucher incite à caresser l'animal pour entendre son cri. Un livre tendrement illustré et très coloré, pour favoriser l'éveil sensoriel des tout-petits, avec 6 puces sonores et une surprise à la fin !