Atlas français des champignons du sol

Les sols abritent des communautés vivantes d'une très grande diversité : une seule poignée de terre peut héberger des centaines d'espèces de champignons ! Les chercheurs spécialistes de l'écologie microbienne de l'unité mixte de recherche " Agroécologie ", rattachée à l'INRAE Bourgogne Franche-Comté ont inventorié les champignons des sols grâce aux techniques de séquençage génétique. Ils présentent la composition, l'organisation et la répartition des réseaux mycéliens des sols, et nous ouvrent une fenêtre sur une monde méconnu et fascinant. Venant compléter l'atlas français des bactéries de sols, cet ouvrage constitue une avancée dans la connaissance des sols et de leur fonctionnement. Il participe à une dynamique générale qui vise à relever le défi de la conservation des sols au cours des prochaines décennies.