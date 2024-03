Rien du tout - NE

Quand Monsieur C arrive dans une forêt inhabitée et préservée, il ne voit rien de la beauté qui l'entoure. Pour lui, il n'y a rien du tout. Peut être est-il trop habitué à ce qu'il connaît ou bien est-il aveuglé par ses rêves de grandeur et de mégalopole vrombissante... Dans une frénésie constructive, il érige une ville qui peu à peu pousse la nature hors de la page. Sans feuille de route ni vue d'ensemble, il empile ses constructions jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien ajouter... "Rien" ou "tout", dans cette histoire tout est question de point de vue. Une fable écologique qui questionne de façon sensible le rapport de l'homme avec son environnement et le juste équilibre entre ville et nature. Cette nouvelle édition est enrichie de huit pages qui expliquent la réalisation des illustrations et proposent un atelier de pochoirs.