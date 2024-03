Mille vies pour rire

Fils d'ouvrier... petit-fils d'ouvrier... bourgeois moi-même... Cette blague, qui pourrait être de Desproges, je veux bien me l'approprier pour caractériser mes mémoires, donc ma vie. Mon passage sur terre comporte suffisamment de moments amusants (quelques fois carrément cocasses aux côtés de mon ami Coluche) pour ne retenir que ceux-là et constituer un recueil d'anecdotes survenues dans ma vie privée ou professionnelle. Issu de souche paysanne franc-comtoise d'un côté, héritier d'une lignée de bourgeois alsaciens de l'autre, je suis né le cul entre deux chaises ! Ce qui me donne la chance de considérer les événements de deux points de vue différents. Deux valeurs ont accompagné constamment mon parcours souvent désigné comme atypique : l'amour et la liberté. Devenu breton d'adoption, je m'efforce de perpétuer ces notions dans ce pays exceptionnel, qui me conforte dans mon nouveau métier d'écrivain...