Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 15

Alors que le festival à la gloire des déesses Eris et Aqua bat son plein, l'ordre Axise, dont la réputation est au plus mal, met en application les conseils de Kazuma, et leurs stands rencontrent un succès phénoménal ! Les fidèles axisiens, témoins de la joie qu'ils suscitent, feraient presque oublier à quel point ils affectionnaient l'escroquerie tant ils font désormais tout pour distraire les passants. Presque, puisqu'en fin de compte, ils tentent de tirer profit de leur succès fulgurant pour obtenir l'éviction de l'ordre Eris lors des prochaines sessions du festival...